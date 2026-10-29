Kasım ayında gökyüzünde yılın en hızlı meteor yağmurlarından biri yaşanacak. Leonid meteor yağmuru, 17-18 Kasım gecesi en yoğun dönemine ulaşacak. Türkiye'den de izlenebilecek doğa olayı sırasında gökyüzünde parlak ışık izleri görülebilecek.

NASA ve Uluslararası Meteor Örgütü (IMO) verilerine göre meteor yağmuru, 6-30 Kasım 2026 tarihleri arasında etkin olacak. En yoğun gözlem dönemi ise 17 Kasım'ı 18 Kasım'a bağlayan gece yaşanacak.

Leonid meteorlarını diğer meteor yağmurlarından ayıran en önemli özellik, atmosferdeki olağanüstü hızları. Uygun hava koşullarında bu meteorları herhangi bir ekipman kullanmadan çıplak gözle izlemek mümkün olacak.

METEORLAR SANİYEDE 70 KİLOMETRE HIZLA İLERLEYECEK

Leonid meteor yağmurunun en dikkat çekici özelliği, meteorların Dünya atmosferine çok yüksek hızlarla girmesi.

NASA verilerine göre Leonid meteorları saniyede yaklaşık 70 kilometre hızla ilerliyor. Bu hız, saatte yaklaşık 252 bin kilometreye karşılık geliyor.

55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızından geriye kalan parçacıklar, Dünya atmosferine girdiğinde hava molekülleriyle etkileşime giriyor. Bu etkileşim sonucunda gökyüzünde kısa süreli, parlak ışık izleri oluşuyor. Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen görüntü de bu şekilde ortaya çıkıyor.

SAATTE 15 METEORA KADAR GÖRÜLEBİLECEK

Uluslararası Meteor Örgütü'nün 2026 gözlem takvimine göre Leonid meteor yağmurunun en yoğun döneminde, ideal koşullarda saatte yaklaşık 15 meteor görülebilecek.

Ancak bu sayı, herkesin bir saat içinde 15 meteor göreceği anlamına gelmiyor. Gözlem koşulları, görülebilecek meteor sayısını doğrudan etkiliyor.

Özellikle şehirlerdeki ışık kirliliği, meteorların fark edilmesini zorlaştırıyor. Bulutlu hava ve Ay ışığı da gözlem koşullarını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle karanlık ve açık bir gökyüzü, daha fazla meteor görmek için önem taşıyor.

TÜRKİYE'DEN HANGİ SAATLERDE İZLENEBİLECEK?

Leonid meteor yağmurunun ana maksimumu, 17 Kasım saat 23.45 UTC olarak hesaplanıyor. Bu saat, Türkiye'de 18 Kasım 02.45'e karşılık geliyor.

Bu nedenle Türkiye'deki gözlemciler için 17 Kasım'ı 18 Kasım'a bağlayan gece, özellikle gece yarısından sonraki saatler önem taşıyor.

Meteorlar, gökyüzünde Aslan Takımyıldızı'nın bulunduğu bölgeden yayılıyormuş gibi görünüyor. Bu nedenle meteor yağmuruna Leonid adı veriliyor.

Ancak meteorları izlemek için yalnızca Aslan Takımyıldızı'na bakmak gerekmiyor. Işık izleri gökyüzünün farklı bölgelerinde de görülebiliyor.

GEÇMİŞTE SAATTE BİNLERCE METEOR GÖRÜLDÜ

Leonid meteor yağmuru, geçmişte yaşanan olağanüstü meteor fırtınalarıyla da biliniyor.

1833, 1866 ve 1966 yıllarında çok yoğun meteor olayları kaydedildi. 1999-2002 yılları arasında da dikkat çekici meteor fırtınaları yaşandı. Bu dönemlerde bazı bölgelerde saatte binlerce meteor gözlemlendi.

Ancak 2026 yılında benzer büyüklükte bir meteor fırtınası beklenmiyor. Bu yılki Leonid meteor yağmurunun olağan etkinlik düzeyinde kalacağı öngörülüyor.

LEONİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Leonid meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya özel bir ekipman gerekmiyor. Çıplak gözle gözlem yapmak yeterli.

Daha fazla meteor görebilmek için şehir ışıklarından uzak, karanlık ve açık alanlar tercih edilmeli. Gözlerin karanlığa alışması için 20-30 dakika beklemek de gözlem şansını artırabiliyor.

Bu süre boyunca telefon ekranı gibi parlak ışıklardan uzak durmak gerekiyor. Ayrıca yalnızca gökyüzünün tek bir noktasına bakmak yerine geniş bir alanı izlemek daha fazla meteor fark etmeyi sağlayabiliyor.

Hava koşulları uygun olursa Türkiye'deki gökyüzü meraklıları, kasım ayının ortasında Leonid meteor yağmurunu çıplak gözle izleyebilecek.