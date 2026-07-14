Yaklaşık 430 kilometre uzunluğundaki yeni hat, Kenitra'dan başlayarak Rabat ve Kazablanka üzerinden Marakeş'e uzanacak. Proje, Fas'ın 2030 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yürüttüğü en büyük ulaşım yatırımlarından biri olarak gösteriliyor. Toplam demir yolu yatırım programının büyüklüğü ise yaklaşık 96 milyar Fas dirhemini, yani 10,3 milyar doları buluyor.

YOLCULUK SÜRESİ 2 SAAT KISALACAK

Yeni hattın tamamlanmasıyla Tanca ile Marakeş arasındaki tren yolculuğu yaklaşık 4 saat 40 dakikadan 2 saat 40 dakikaya düşecek. Ayrıca Rabat ile Kazablanka'daki V. Muhammed Uluslararası Havalimanı arasındaki ulaşım süresinin de yaklaşık 35 dakikaya inmesi bekleniyor.

Hat, saatte 350 kilometre hıza uygun şekilde inşa edilecek. Ticari seferlerde ise trenlerin yaklaşık 320 kilometre hızla işletilmesi planlanıyor. Proje kapsamında yeni istasyonlar, tüneller ve mevcut demir yolu ağını güçlendirecek altyapı çalışmaları da yapılacak.

2030 ÖNCESİ TAMAMLANACAK

Fas yönetimi, hattı 2030 Dünya Kupası başlamadan önce hizmete almayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasının ardından yüksek hızlı tren ağının yılda milyonlarca yolcuya hizmet vermesi ve ülkenin önemli turizm ile ekonomi merkezleri arasındaki ulaşımı hızlandırması bekleniyor.

Yetkililer, uzun vadede yüksek hızlı demir yolu ağını Fas'ın farklı bölgelerine doğru genişletmeyi de planlıyor.