Çinli elektrikli araç devi BYD'nin lüks markası Yangwang tarafından geliştirilen U9 Xtreme, saatte 503,16 kilometre hıza ulaşarak karayolu trafiğine uygun otomobiller kategorisinde dünya azami hız rekorunun yeni sahibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde bulunan Sheikh Khalifa Bin Zayed Uluslararası Yolu'nda 1 Kasım'da gerçekleştirilen denemede, aracın koltuğuna Le Mans 24 Saat şampiyonu pilot Marc Basseng oturdu.

Bu dereceyle saatte 500 kilometre barajını resmen aşan ilk yol otomobili unvanını elde eden model, markanın daha önceki 496,2 kilometrelik derecesini ve Bugatti Chiron Super Sport 300+ modelinin saatte 489,4 kilometrelik rekorunu geride bırakmayı başardı.

ÇİN'DEKİ TESTLERDE KAZA YAPTI

Kırılan tarihi rekorun hemen öncesinde ise pistte korkutan anlar yaşandı. U9 Xtreme, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki rekor denemesinden yalnızca üç gün önce Çin'de yapılan yüksek hız testleri esnasında ciddi bir kaza atlattı.

Test verilerinde yaklaşık 724 kilometre hıza ulaşıldığı sırada teknik bir aksaklık sebebiyle gerçekleştiği belirtilen kazada, aracın güvenlik hücresi ve yolcu kabini büyük ölçüde sağlam kaldı. Kontrol amacıyla hastaneye sevk edilen sürücünün önemli bir yara almadan kurtulması, modelin gövde dayanıklılığını da gözler önüne serdi.

100 KİLOMETREYE 2,36 SANİYEDE ÇIKIYOR

Mühendislik sınırlarını zorlayan U9 Xtreme, gücünü dört bağımsız elektrik motorundan alarak toplam 2 bin 959 beygir güç üretiyor. Gelişmiş 1.200 voltluk elektrik mimarisine sahip olan hiper otomobil, 0'dan saatte 100 kilometre hıza sadece 2,36 saniyede tırmanıyor.

Hız yeteneğini virajlı pistlerde de kanıtlayan model, dünyanın en zorlu yarış parkurlarından Nürburgring'de 6 dakika 59,157 saniyelik dereceye imza atarak elektrikli seri üretim araçlar sınıfında elitler arasına girdi.

SADECE 30 ADET ÜRETİLECEK

Standart versiyonunda yaklaşık 450 kilometre menzil vadeden Yangwang U9 serisinin bu pist odaklı özel versiyonundan dünya genelinde sadece 30 adet üretilecek. Çinli üretici, koleksiyonluk nitelikteki U9 Xtreme'in Avrupa veya İngiltere gibi küresel pazarlarda satışa çıkarılıp çıkarılmayacağına dair henüz resmi bir bilgi paylaşmadı.