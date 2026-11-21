Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Kasım Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı illerde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya ve Isparta çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da da parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre kentin kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Marmara Bölgesi'nin güneyinde ise rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Kentte yaşayanların özellikle yağış ve rüzgara karşı dikkatli olması gerekiyor.

ÇOK SAYIDA İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkisini artıracağı öngörülüyor. Hatay kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevreleri de kuvvetli yağış beklenen yerler arasında bulunuyor. Ayrıca Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde de yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 6 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. MGM, kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı da vatandaşların tedbirli davranması konusunda uyarıda bulundu.