Ünlü sunucu Saba Tümer’in babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tümer, yaptığı paylaşımda babasına olan sevgisini ve yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.

Saba Tümer, babası Yalçın Tümer’in vefat haberini sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla açıkladı. Tümer, paylaşımında “Nereden bilebilirdim elini son tutuşum olacağını. Canım babam, ben senden razıyım. Nurlar içinde uyu” ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu, babasının hayatındaki etkisini daha önce verdiği bir röportajda da anlatmış, kariyer yolculuğunda önemli bir destek olduğunu ifade etmişti. Tümer, babasıyla ilgili anlattığı bir anısında, “Babam iş bitirici tiptir. Ege TV’deki kasetimi alıp Nuri Bey’e götürdü. Nuri Bey beni arayıp NTV’ye transfer etmişti” sözleriyle onun desteğine dikkat çekmişti.

Yalçın Tümer’in vefatı, Saba Tümer’in sevenleri ve medya camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.