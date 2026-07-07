Ünlü sunucu Saba Tümer, iki gün önce hayatını kaybeden babası Mustafa Yalçın Tümer'in ardından yapılan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Tümer, bazı yayın organlarında kullanılan fotoğrafın babasına ait olmadığını belirterek doğru görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

BABASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Babası Mustafa Yalçın Tümer'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Saba Tümer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla medya kuruluşlarına önemli bir uyarıda bulundu.

BAZI FOTOĞRAFLAR YANLIŞ KİŞİYE AİT ÇIKTI

Kendisine taziye mesajı gönderen ve babasının vefat haberini paylaşan gazetecilere teşekkür eden Tümer, bazı haberlerde kullanılan fotoğrafın yanlış kişiye ait olduğunu ifade etti.

Karışıklığın önüne geçmek isteyen ünlü sunucu, babası Mustafa Yalçın Tümer'in doğru fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak yayın kuruluşlarından gerekli düzeltmeleri yapmalarını rica etti.

Saba Tümer'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda takipçisi hem taziye dileklerini iletti hem de yaptığı düzeltme çağrısına destek verdi.