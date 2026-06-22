Tunceli, Erzincan ve Bingöl üçgeninde bulunan, deniz seviyesinden 1500 ila 2500 metre yükseklikteki dağlık bölgelerde doğal olarak yetişen kınkor mantarı, yılın yalnızca kısa bir döneminde toplanabiliyor. Baharın son günleri ile yaz mevsiminin başlangıcında ortaya çıkan mantar, bölge halkı için hem zahmetli hem de ekonomik açıdan değerli bir uğraşa dönüşüyor.

GÜN DOĞMADAN DAĞLARA TIRMANIYORLAR

Kınkor mantarını toplamak isteyen vatandaşlar, gün ağarmadan yola çıkarak yüksek rakımlı bölgelere ulaşıyor. Dik yamaçlar, kayalık araziler ve ulaşımı güç geçitlerde yetişen mantarı bulabilmek için saatler süren yürüyüşler yapmak gerekiyor. Toplayıcılar, mantarın bulunduğu alanlara ulaşabilmek adına zaman zaman 20 ila 30 kilometreyi aşan parkurları kat ediyor.

SAATLER SÜREN ZORLU MESAİ

Kınkor toplamanın ciddi emek istediğini belirten Kemal Korkmalı, “Mantara gittiğimiz günler değişiyor. Bazen gece yarısından sonra yola çıkıyoruz. Mantar bölgesine gidinceye kadar sabah saat 04.00 dolayında mantar toplamaya başlıyoruz. Bazen dönüşümüz gece saat 22.00’yi buluyor. Bir önceki gün gece 22.30'da merkeze ulaştık. Dün buradan 03.30'da çıktık. Bizim Susuz Dağ denilen bir bölgemiz var, gece yola çıktık. Yaklaşık saat 05.30 buçuk gibi oradaydık. Dönüşümüz yine geç oldu” dedi.

KİLOSU 3 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Kınkor mantarının yüksek fiyatlarla alıcı bulduğunu ifade eden Korkmalı, “Dağlarda insanlardan fazla ayı var, ayılar bu aralar tehlikeli. Ayılar zaman zaman insanlara saldırıyor, kaybolan arkadaşlarımız oluyor. Rahatsız olanlara tavsiye etmiyoruz. Mantarın fiyatı 2 bin, 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Hatta 3 bine satıldığına şahit olduk. Mantar eskisi gibi verimli değil. Az çıkıyor. Günümüz böyle geçiyor. Dün gittiğimiz alanda 33,5 kilometre, yani tam net 50 bin adım yürüdüm” diye konuştu.

HEM GEÇİM KAPISI HEM MEVSİMLİK GELİR

Bölgede yaşayan birçok aile için kınkor mantarı önemli bir ek gelir kaynağı oluşturuyor. Ancak mantarın yalnızca belirli bir dönemde bulunabilmesi nedeniyle bu kazanç yıl boyu devam etmiyor. Korkmalı, mantar toplama faaliyetinin bölge insanı için ekonomik önem taşıdığını belirterek, “Kurtuluş mudur, çare midir? Değildir. Mevsimliktir, ihtiyaçtır yani. Kimi ihtiyacı olduğu için gidiyor, kimi de zevkine gidiyor. Biz geçimimiz için gidiyoruz” ifadelerini kullandı.