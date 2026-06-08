Türkiye'nin en önemli gül üretim merkezlerinden Isparta'da hasat sezonu başladı. Sabah 04.30'ta bahçeye gitmeye başlayan işçiler, özenle topladıkları gül çiçeklerini kozmetik sektörünün en değerli ham maddelerinden biri olan gül yağına dönüştürülmek üzere fabrikalara gönderiyor. Haziran ayı sonuna kadar sürmesi beklenen sezonla birlikte gül bahçeleri yerli ve yabancı turistlerin de akınına uğruyor.

12-13 BİN TON GÜL ÇİÇEĞİ HASADI BEKLENİYOR

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, bu yıl mevsim şartlarının olumlu seyretmesi ve yağışların yeterli olması nedeniyle geçen yıla göre daha yüksek verim beklediklerini söyledi.

Işıdan, "Bu yıl mevsim şartlarının iyi gitmesi, yağışların bol olması sayesinde geçen yıla oranla daha iyi bir verim bekliyoruz. Hava sıcaklıkları çok fazla artmazsa bu verim daha da artabilir. Tahminen 12-13 bin ton arasında bir gül çiçeği alımı bekliyoruz. Bu gül çiçeklerini 40 ayrı noktada oluşturduğumuz alım merkezlerinde topluyoruz. Daha sonra Güneykent, Kılıç ve İslamköy'de bulunan fabrikalarımızda işliyoruz" dedi.

Işıdan, "Bin 500 kilogram konkret, 300-350 kilogram dolayında gül yağı ve yanı sıra gül suyu üretimi bekliyoruz" dedi.

KİLOSU GEÇEN YIL 12 BİN EUROYDU

Dünyanın birçok ülkesinde kozmetik sektörünün vazgeçilmez ham maddeleri arasında yer alan gül yağında fiyatların istikrarlı seyrettiğini belirten Işıdan, bu yıl da benzer seviyelerin korunmasını beklediklerini söyledi.

"Gül yağı sektörü stabil bir fiyatı benimsiyor. Geçen yıl kilogram fiyatı 12 bin avro civarındaydı. Bu yıl da fiyatın aynı oranda olmasını bekliyoruz" diyen Işıdan, üreticilere yönelik sevindirici gelişmeyi de paylaştı.

ÜRETİCİYE 80 LİRALIK TABAN FİYAT MÜJDESİ

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte gül çiçeği alım fiyatının da netleştiğini açıklayan Işıdan, "Üreticimizi de sevindirecek bir haberimiz oldu. Sezon başında gülün taban fiyatını 80 lira olarak açıkladık ve önümüzdeki haftalarda ödeme yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sadece gül yağı ve gül suyu üretimiyle sınırlı kalmadıklarını vurgulayan Işıdan, "Rosense" markasıyla uzun yıllardır kozmetik ürünleri de ürettiklerini belirtti.