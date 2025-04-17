Rasim Ozan Kütahyalı ve bazı çevrelerce, "Yarın CHP'ye kayyum atanacak" iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Sosyal medyada dolaşıma giren videolarda operasyon hazırlığı iddiaları öne sürülürken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün sabah 05.00’da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik: Bu operasyonumuzun adı “NARKOKAPAN-ANKARA” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"BU SABAH DÜĞMEYE BASTIK"

“NARKOKAPAN-ANKARA” operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı.

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, İnternet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü.

Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara’nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.

Ve bu sabah düğmeye bastık.

Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA’mız ve hava destek unsurlarımız katıldı.

Sonuç olarak; 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenledik. 525 şahsı göz altına aldık. Operasyonumuz hala devam ediyor.

Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik:

Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!

Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz

Valimizi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve NARKOKAPAN-ANKARA operasyonu gerçekleştiren Emniyet Genel Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü, Teknik ve Operasyonel Destek Şube Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimize tebrik ediyorum.

Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!"