Beslenme uzmanları, lor peynirinin sağlıklı kahvaltı seçenekleri arasında öne çıktığını belirtiyor. Özellikle sabah aç karnına tüketilen lor peynirinin uzun süre tok tuttuğu ve gün içinde atıştırma isteğini azalttığı ifade ediliyor.

UZUN SÜRE TOK TUTUYOR

Lor peynirinde bulunan kazein proteini, yavaş sindirildiği için kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar, bu özelliğin iştah kontrolünde etkili olduğunu söylüyor.

KEMİK VE KASLARA DESTEKSAĞLIYOR

Lor peyniri, yüksek kalsiyum içeriği sayesinde kemik ve kas sağlığına katkı sağlıyor. Sabah saatlerinde tüketildiğinde vücudun bu mineralleri daha verimli kullandığı belirtiliyor.

HERKES İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR

Uzmanlar, laktoz intoleransı olan kişilerde şişkinlik ve mide rahatsızlığı görülebileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle sindirim hassasiyeti bulunanların dikkatli tüketmesi öneriliyor.

HANGİSİ TERCİH EDİLMELİ?

Beslenme uzmanları, katkı maddesi içermeyen ve yüzde 3-5 yağ oranına sahip doğal lor peynirlerinin tercih edilmesini tavsiye ediyor.