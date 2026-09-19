Palermo'da bir mahkeme, annesinin hamilelik sırasında kullandığı talidomid nedeniyle ciddi doğum kusurlarıyla dünyaya gelen 60 yaşındaki bir adama 1,4 milyon euronun üzerinde tazminat ödenmesine karar verdi. İtalyan Sağlık Bakanlığı'na karşı açılan davayı kazanan mağdura ayrıca ömür boyu aylık 5.000 euro ödeme yapılması hükme bağlandı. Davacı, yaklaşık 11 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından tazminatına kavuştu.

Hamile kadınlara reçete edilen ilaç büyük bir sağlık skandalına dönüştü

Talidomid, 1950'lerin sonlarından 1960'ların ortalarına kadar hamile kadınlarda sabah bulantısını hafifletmek ve sakinleştirici olarak kullanılmak üzere reçete edilen bir ilaçtı. Daha sonra, ilacın hamilelik sırasında kullanılmasıyla ciddi doğum kusurları arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Talidomid, dünya genelinde binlerce bebeğin uzuv gelişimini etkileyen ağır doğum kusurlarıyla dünyaya gelmesine neden oldu. İlaç, 20. yüzyılın en büyük sağlık skandallarından biri olarak tarihe geçti.

11 yıl süren hukuk mücadelesi

Talidomidin etkilediği dönemde dünyaya gelen Palermo'lu davacı, talidomid embriyopatisi olarak bilinen rahatsızlıkla ilişkili ciddi lezyonlarla yaşamını sürdürdü. İtalyan makamlarının durumunu kabul etmemesi üzerine Sağlık Bakanlığı'na karşı dava açtı.

Yaklaşık 11 yıl süren süreçte, mahkeme tarafından görevlendirilen uzmanlar, davacının doğum kusurları ile annesinin hamilelik sırasında kullandığı talidomid arasındaki bağlantıyı değerlendirdi. Uzman incelemelerinin ardından mahkeme, ilaç ile davacının sağlık sorunları arasındaki ilişkiyi kabul etti.

Mahkeme Sağlık Bakanlığı'nı sorumlu tuttu

Mahkeme, ilaçların denetlenmesinden sorumlu olan Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki yükümlülüklerine dikkat çekerek davacı lehine karar verdi.

Karar doğrultusunda 60 yaşındaki adama 1,4 milyon euronun üzerinde tazminat ödenmesine ve yaşamı boyunca her ay 5.000 euro emekli maaşı bağlanmasına hükmedildi. Böylece talidomidin yol açtığı mağduriyetle ilgili uzun yıllardır devam eden hukuk mücadelesi, davacı açısından önemli bir sonuçla noktalandı.