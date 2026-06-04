Koç Holding'in 100. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi.

ÖZEL VE BAHÇELİ TOKALAŞTI

Resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de etkinlik kapsamında karşılaştı. İki liderin tokalaştığı anlar dikkat çekti.

TÜRKGÜN’E KONUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkgün Gazetesi’nde bu sabah yayınlanan demecinde, CHP’ye ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik değerlendirmelerde bulundu.

‘PARTİ İÇİ KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR’

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararıyla CHP genel başkanlığa dönmesiyle beraber parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin olarak, Özgür Özel’in bazı adımlarının “parti içi krizi derinleştirdiğini” söyledi. Özel’in TBMM Grup Başkanlığı süreci ve parti içi yönetim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, CHP’de farklı merkezler oluştuğunu ve bunun “temsil krizine yol açtığını” ileri sürdü.

‘SİYASİ GERİLİMİ ARTIRABİLİR’

Bahçeli, açıklamalarında Anıtkabir ve TBMM’de gerçekleştirilen yürüyüş ve açıklamaları da değerlendirerek, bu tür eylemlerin siyasi gerilimleri artırabileceğini savundu. Söz konusu alanların “milli hafıza mekanları” olduğunu belirten Bahçeli, buralarda yapılan siyasi mesajların toplumsal birlik açısından dikkatle ele alınması gerektiğini ifade etti.

‘SİYASİ DİL DAHA YAPICI OLMALI’

Özgür Özel’in bazı açıklamalarına da değinen Bahçeli, bu ifadelerin toplumsal gerilimi artırma riski taşıdığını öne sürerek, siyasi dilin daha yapıcı olması gerektiğini vurguladı.

‘KAMU DÜZENİ AÇISINDAN RİSK’

Bahçeli ayrıca, Özel’in Ankara’daki bir parti programında kullandığı “fiziki mücadele” ifadelerine de tepki gösterdi. Bu tür söylemlerin kamu düzeni açısından risk oluşturabileceğini savunan Bahçeli, demokratik tepki sınırlarının dışına çıkılmaması gerektiğini belirtti.