İstanbul'da milyonlarca vatandaşın kullandığı toplu ulaşım ağının önemli hatlarından biri olan İstanbul Havalimanı metrosunda yaşanan sefer durdurması, haftanın ilk iş gününde birçok yolcuyu mağdur etti. Kesintiden haberi olmayan vatandaşlar sabah saatlerinde istasyonlara geldiklerinde metro seferlerinin yapılmadığını öğrenince alternatif ulaşım arayışına girdi.

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan duyuruya göre, Gayrettepe-Arnavutköy Metro Hattı'nda İstanbul Havalimanı–Halkalı Metro Hattı inşaatı kapsamında yürütülen sinyalizasyon test ve devreye alma çalışmaları nedeniyle 14 Haziran saat 00.01'den 18 Haziran saat 23.59'a kadar tren trafiği durduruldu.

BİRÇOK VATANDAŞ İSTASYONDA ÖĞRENDİ

Duyurudan haberdar olmayan çok sayıda yolcu, özellikle haftanın ilk iş gününde istasyonlarda yoğunluk oluşturdu. İşe ve havalimanına gitmek isteyen vatandaşlar metro yerine otobüs, taksi ve özel araç gibi alternatif ulaşım seçeneklerine yönelmek zorunda kaldı. Bu durum bazı noktalarda trafik yoğunluğunu da artırdı.

Yetkililer, çalışmaların devam eden İstanbul Havalimanı–Halkalı Metro Hattı'nın mevcut raylı sistem ağına güvenli şekilde entegre edilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Sinyalizasyon sistemlerinin test edilmesi ve devreye alınması sırasında hattın geçici olarak işletmeye kapatılmasının teknik bir zorunluluk olduğu ifade edildi.