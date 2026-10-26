Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde inşaat alanında şüpheli bir ölüm vakası meydana geldi. Olay, Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yapımı süren bir inşaatta yaşandı.

İŞÇİLER İŞE GELDİKLERİNDE FARK ETTİ

Sabahın erken saatlerinde çalışmak üzere şantiye alanına gelen inşaat işçileri, yapımı devam eden binanın ön kısmında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Yanına yaklaştıklarında şahsın tepki vermemesi üzerine işçiler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ: 26 YAŞINDAKİ MEHMET GÜNALAN

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiği saptandı. Asayiş ekiplerinin yürüttüğü incelemeler neticesinde, cansız bedenin 26 yaşındaki Mehmet Günalan'a ait olduğu tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE AYDINLANACAK

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı delil toplama çalışmasının ardından Günalan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç adamın yüksekten düşme, cinayet ya da kaza sonucu mu hayatını kaybettiği, Adli Tıp Kurumu raporu ve başlatılan çok yönlü adli tahkikat neticesinde netlik kazanacak.