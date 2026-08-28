ABD’deki Yellowstone Milli Parkı, doğal güzelliklerinin yanı sıra yıllardır çözülemeyen gizemiyle de dikkat çekiyor. Parkı ziyaret edenler, göllerin çevresinde kaynağı belirlenemeyen garip sesler duyduklarını anlatıyor. Kimi bu sesleri arı vızıltısına, kimi çan seslerine, kimi ise uzaktan gelen bir müziğe benzetiyor.

Yaklaşık 150 yıldır rapor edilen bu sıra dışı olayın nedeni ise hâlâ kesin olarak belirlenemedi.

GÖLLERİN ÜZERİNDEN GELEN GİZEMLİ SESLER

Yellowstone ve Shoshone gölleri çevresinde daha sık duyulduğu belirtilen seslerle ilgili yazılı kayıtlar 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Mühendis Hiram Chittenden, 1895 yılında yayımladığı Yellowstone hakkındaki kitabında, özellikle sabah saatlerinde duyulan ve telgraf tellerinin çınlamasını ya da arı sürüsünün vızıltısını andıran seslerden söz etti.

Olayın izleri Chittenden’den de öncesine dayanıyor. Jeolog Frank Bradley, 1871’deki keşif gezisi sırasında ıslıkla at kişnemesi arasında bir sese tanık olduğunu aktardı. Bradley’ye göre ses giderek güçleniyordu.

BİLİM İNSANLARI YILLARDIR NEDENİNİ ARIYOR

Farklı dönemlerde yapılan gözlemlerde sesler; çan, müzik, uğultu ve titreşim şeklinde tarif edildi. Bilim insanı Samuel Forbes ise 1893’te duyduğu sesi arpın çıkardığı çınlamaya benzetti. Forbes, sesin önce çok uzaktan ve hafif şekilde duyulduğunu, ardından giderek yükselip yeniden kaybolduğunu belirtti.

Yıllar içinde bu gizem için çeşitli teoriler ortaya atıldı. Bunlardan biri seslerin bölgedeki sismik hareketlerden kaynaklanabileceğini öne sürerken, başka bir görüş atmosferik koşullara işaret etti. Yellowstone korucusu ve doğa bilimci Neil Miner, 1937’de dağlardan aşağı doğru hareket eden hava girdaplarının bu sesleri oluşturabileceğini savundu.

Fakat bugüne kadar ortaya atılan hiçbir teori kesin biçimde kanıtlanamadı.

YELLOWSTONE’UN ALTINDA DEV BİR VOLKANİK SİSTEM VAR

Yellowstone, gayzerleri, kaplıcaları ve yoğun jeotermal faaliyetleriyle dünyanın en sıra dışı doğal alanlarından biri. Parkın altında gelecekte yeniden faaliyete geçebilecek geniş bir volkanik sistem bulunuyor. Bu nedenle göllerin üzerinde zaman zaman yankılanan ve kaynağı bir türlü belirlenemeyen sesler, Yellowstone’un gizemini daha da artırıyor. Aradan geçen 150 yıldan fazla zamana rağmen bilim dünyasının elinde hâlâ kesin bir cevap bulunmuyor.