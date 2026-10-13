UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Azerbaycan'ın Sabah takımı, Çekya'nın Slavia Prag ekibini ağırladı. Sabah FK, sahasında Slavia Prag'ı 2-0 yendi ve ilk kez katıldığı organizasyonda galibiyetle tanıştı.

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