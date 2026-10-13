UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Azerbaycan'ın Sabah takımı, Çekya'nın Slavia Prag ekibini ağırladı. Sabah FK, sahasında Slavia Prag'ı 2-0 yendi ve ilk kez katıldığı organizasyonda galibiyetle tanıştı.
Sabah'a galibiyeti getiren golleri 49'da Parris ve 88'de Mickels attı. Böylelikle Sabah, kulüp tarihinde ilk kez katıldığı Devler Ligi'nde 3 puanla tanıştı.
PRAG'IN BİR SONRAKİ RAKİBİ FENERBAHÇE
İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Prag, bir sonraki maçını Fenerbahçe deplasmanında oynayacak.