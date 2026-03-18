Son dakika... Amerika Merkez Bankası (Fed) beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 3,5–3,75 hedef aralığında sabit bıraktı. Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları sert düştü. Petrol fiyatları ise enerji tesislerine saldırı sonrası sert yükselerek 112,88 dolara yükseldi.

ALTINDA DENGELER SARSILDI

Dün ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edildi. Fed beklentiler doğrultusunda faizleri yüzde 3,5–3,75 hedef aralığında sabit bıraktı. Fed'in kararının ardından altın fiyatları sert düşüş yaşadı. Altın fiyatları dün gece 4 bin 800 dolara kadar gerileyerek son 40 günün en düşük seviyesini gördü. Altın fiyatları sabah bir miktar toparlanarak 4 bin 848 dolara yükseldikten sonra yeniden sert düşüş yaşadı. Ons altın sabah 09.47'de 4 bin 748 dolara geriledi. Ons altın dakikalar içinde 100 dolar kaybetti.

Fed'in para politikası karar metninde, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu belirtildi

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın tarafında da dün FED açıklaması öncesi çok etkisi görülmezken serbest piyasada sert geri çekilme yaşandı. Gram altın geçtiğimiz aylarda 8 bin TL sınırını aşarak rekor seviyelere gelmişti. Ancak 7 bin TL sınırının altına geriledi. Serbest piyasada gram altın 6 bin 914 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ise şu şekilde oldu;

PETROL YÜKSELİYOR

Petrol, İran’ın Güney Pars doğalgaz sahasına yönelik bir saldırının ardından Orta Doğu genelinde birçok enerji tesisini hedef almasıyla Perşembe günü 112 doların üzerini gördü.

Brent petrol vadeli işlemleri, yüzde 4'e yakın artışla 112,88 dolara yükseldi. Brent petrol bugün sabah seansında 07.07'de 112,23 dolarda bulunuyor.

ABD ham petrolü (WTI) yüzde 4 artışla 99,82 dolara çıktı. Ham petrol bugün sabah seansında 07.07'de

97,77 dolarda hareketleniyor.

Brent, Çarşamba günü yüzde 4'e yükselişle kapanırken, WTI yataya yakın bir seyir izledi.

Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

*Enflasyon hala bir miktar yüksek seyrediyor.

*Yakın vadedeki yüksek enerji fiyatları, genel enflasyonu yukarı çekecektir

*Önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde bazı etkiler görülecektir

*Faiz patikası öngörülerinin medyanı değişmedi, ancak üyelerin önemli bir kısmı daha az faiz indirimi yönünde kayma gösterdi

*Enflasyonda iyileşme kaydedilmediği sürece, faiz indirimine gidilmeyecektir

*Yeni istihdam için başabaş oranı görünüşe göre oldukça düşük

*Büyüme güçlü seyretti; enflasyondaki aşım ise temel olarak mal grubundan kaynaklandı

*İş gücü piyasasında aşağı yönlü risk hissi mevcut.

*Önemli sayıda üye, düşük istihdam artışından endişe duyuyor.

*Noktasal grafik, yetkilileri kendi öngörülerine mahkum etmez; insanları asla (kararlara) kilitlemez.

*Enerji şoku ekonomide büyük bir iz bırakabilir de bırakmayabilir de.

*Yapay zekanın verimlilik üzerindeki etkilerini henüz görmeye başlamadık.

*Son dönemdeki verimlilik trendi, üretken yapay zekadan kaynaklanmıyor.

*Yapay zeka, verimlilik trendine kesinlikle katkıda bulunacaktır.

*Veri merkezi inşaatları muhtemelen enflasyonu yukarı itiyor.

*Yapay zeka yatırımları, yakın vadede nötr faiz oranını muhtemelen yukarı çekiyor.

BU YIL TEK FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİ GELDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu için karşı oy kullandığı bildirildi.

Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlediğini gösterdiği belirtilen açıklamada, istihdam artışının düşük seviyede kaldığı, işsizlik oranının ise son aylarda çok az değiştiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiği ifade edildi.

Ekonomik görünümle ilgili belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada, "Orta Doğu’daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 3,5-3,75 aralığında tutmaya karar verdiği bildirildi.

FED BU YILA SABİT FAİZLE BAŞLADI

Fed, geçen yılın ilk beş toplantısında politika faizini sabit tutarken, eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmişti.

Banka, geçen yıl art arda üç faiz indirimi yapmasının ardından bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit tutmuştu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bırakan Fed, ekonomiye yönelik tahminlerini de açıkladı.

Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için geçen yıl aralık ayında öngördüğü yüzde 3,4'te sabit tuttu.

Banka, federal fon oranına ilişkin 2027 ve 2028 yılı tahminlerini de yüzde 3,1 olarak korurken, uzun dönem ortalama faiz beklentisini ise yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkardı.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2026'da bir faiz indirimi öngörmeye devam ettiğinin sinyalini verdi.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye, 2027 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarılırken, 2028 için yüzde 2'de sabit bırakıldı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye, 2027 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseltildi. Çekirdek enflasyon tahmini 2028 için yüzde 2 olarak korundu.

BÜYÜME TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ

ABD ekonomisinin büyüme tahmini, bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e, 2027 için yüzde 2'den yüzde 2,3'e ve 2028 için yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e yükseltildi.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4,4 ve 2028 için yüzde 4,2'de bırakılırken, 2027 için yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıkarıldı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.