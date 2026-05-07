Beslenme uzmanları, sabahları hızlıca tüketilen kahve ve sandviç ikilisinin sanıldığı kadar masum olmadığını belirtiyor. Uzmanlara göre bu alışkanlık, vücuda yeterli besin desteği sağlamadığı gibi zamanla enerji düşüklüğü ve çeşitli sağlık sorunlarına da zemin hazırlıyor.

HIZLI KARBONHİDRATLAR TOK TUTMUYOR

Uzmanlar, özellikle beyaz ekmekle hazırlanan sandviçlerin yoğun miktarda hızlı karbonhidrat içerdiğine dikkat çekiyor. Bu tür kahvaltılar kan şekerini kısa sürede yükseltirken, ardından ani bir düşüşe neden oluyor. Sonuç olarak kişi günün erken saatlerinde yeniden açlık hissediyor, halsizlik ve konsantrasyon kaybı yaşayabiliyor.

PROTEİN VE SAĞLIKLI YAĞ EKSİKLİĞİ VÜCUDU YIPRATIYOR

Beslenme uzmanlarına göre yalnızca kahve ve sandviçten oluşan kahvaltılar, protein ve sağlıklı yağ bakımından oldukça yetersiz kalıyor. Oysa proteinler ve yağlar, hücrelerin yenilenmesi ve vücudun kendini onarması için büyük önem taşıyor. Bu besinlerin eksikliği zamanla ciltte matlaşma, saç ve tırnaklarda güçsüzleşme gibi sorunlara yol açabiliyor.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN DENGELİ KAHVALTI ŞART

Uzmanlar, güne daha sağlıklı başlamak için hızlı tüketilen işlenmiş ürünler yerine dengeli kahvaltı seçeneklerinin tercih edilmesini öneriyor. Hazır gevrekler yerine tam tahıllı yulaf ezmesi, yumurta gibi protein kaynakları, kuruyemişler ve meyvelerle desteklenen bir kahvaltının gün boyu enerji ve tokluk sağlayabileceği belirtiliyor.

SABAH ALIŞKANLIKLARI GENEL SAĞLIĞI ETKİLİYOR

Uzmanlara göre düzenli ve dengeli bir kahvaltı yalnızca fiziksel enerji açısından değil, cilt sağlığı, zihinsel performans ve genel yaşam kalitesi açısından da önemli rol oynuyor. Özellikle yoğun tempoda yaşayan kişilerin, pratik ama besin değeri düşük kahvaltılar yerine vücudu destekleyen seçeneklere yönelmesi tavsiye ediliyor.