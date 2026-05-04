Çek Cumhuriyeti'nin Kutnohorsk bölgesinde sıradan bir doğa yürüyüşüne çıkan bir kadın, toprağın altında parlayan bir şeye rastladığında hayatının değişeceğinden habersizdi. Parçalanmış bir seramik küpün içinde bulunan 2.150’den fazla gümüş sikke, arkeoloji dünyasında "son on yılın en büyük keşiflerinden biri" olarak ilan edildi.

ORTA ÇAĞ'IN BÜYÜK İKRAMİYESİ

Arkeologlar, "denarii" olarak bilinen bu gümüş sikkelerin yaklaşık 900 yıllık olduğunu doğruladı. Uzmanlara göre bu keşif, sıradan bir buluntudan ziyade tam anlamıyla bir "piyango" ikramiyesi değerinde.

12. yüzyılın ilk çeyreğine ait seamik küp içerisinde üç farklı hükümdar adına basılmış gümüş sikkeler (Kral II. Vratislav, Prens II. Břetislav ve II. Bořivoje) bulundu . Arkeolog Filip Velímský, bu miktarın o dönemde sıradan bir insanın hayal bile edemeyeceği kadar büyük bir servet olduğunu ve bugünün milyon dolarlık ikramiyeleriyle kıyaslanabileceğini belirtiyor.

GANİMET Mİ YOKSA MAAŞ MI?

Hazine, Çekya'nın iç siyasi istikrarsızlık ve taht kavgalarıyla çalkalandığı bir dönemde toprağa gömülmüş. Přemysl hanedanı üyeleri arasındaki Prag tahtı mücadeleleri sırasında bölgenin sık sık orduların geçiş güzergahı olduğu biliniyor. Arkeolog Filip Velímský konuyla ilgili "Bu sikkeler muhtemelen bir savaş ganimeti veya askerlere ödenmek üzere ayrılmış bir maaş paketiydi. Sahibi muhtemelen sıradan biri değil, üst düzey bir servete erişimi olan biriydi ancak hazinesini almaya asla geri dönemedi." cümlelerini kullandı.

Sikkelerin gümüş, bakır ve kurşun alaşımından yapıldığı belirlendi. Bilim insanları, gümüşün tam olarak hangi madenden çıkarıldığını anlamak için alaşımın içindeki eser miktardaki metalleri inceliyor. Bu analiz, o dönemin ticaret yolları ve madencilik teknolojisi hakkında hayati bilgiler sunacak.