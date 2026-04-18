Muğla'nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde sahil kenarında yürüyüşe çıkan vatandaşlar korkunç bir manzarayla karşılaştı. Deniz kenarında bulunan ceset üzerine polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPANLAR FARK ETTİ
Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Fethiye Körfezi sahil bandında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahil kenarında gezintiye çıkan vatandaşlar, deniz kenarında hareketsiz şekilde yatan bir erkeği fark etti. Durumun ciddiyeti üzerine vatandaşlar vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan kimlik tespiti çalışmalarında ise cansız bedenin 45 yaşındaki Yaşar Kılıçarslan'a ait olduğu ortaya çıktı.
ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanda ve çevresinde detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Kılıçarslan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla başlatılan adli soruşturma devam ediyor.