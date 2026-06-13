Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki Şerife Sude Yılmaz, saat 04.00 sıralarında kimseye haber vermeden evden ayrıldı. Sabah uyandıklarında kızlarını evde göremeyen aile fertleri, ilk etapta kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı.
Komşularıyla da görüşen ancak kızlarından herhangi bir iz bulamayan aile, durumu vakit kaybetmeden polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Yapılan kontrollerde genç kızın cep telefonunu, kimliğini ve cüzdanını yanına almadığı tespit edildi. İhbarın ardından polis ekipleri, Şerife Sude Yılmaz'ın bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.