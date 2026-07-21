Özel’in grup toplantısında partiye veda etmesi sonrası sanatçı Arif Sağ da Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu.

AKKİRAZ DA İSTİFA ETMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekilliği de yapan sanatçı Sabahat Akkiraz da Özel'in açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

‘YENİ ŞEYLER SÖYLEYECEĞİZ’

Akkiraz, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

5 nesildir CHP’li bir ailenin CHP milletvekili olmuş üyesiyim. Atatürk’ün partisinin bir üyesi olmaktan da hep onur duydum. Bugün CHP yönetiminde bulunanlarla yol yürümek istemediğimden partimden ağlayarak istifa ediyorum.

Cumhuriyet’e, Laikliğe, Altıok’a, Atatürk’ümüzün gösterdiği hedefe aynı kararlıkla bağlı kalmaya devam edecek ve ülkemizin geleceği için “Yeni bir yol’a düşecek Yeni şeyler söyleyeceğiz” “Ne de olsa kışın sonu BAHARDIR”