Mersin'in Tarsus ilçesi Çağbaşı Mahallesi'nde yetiştirilen ve halk arasında Hint inciri, dikenli incir ve tahta inciri olarak bilinen meyveler olgunlaştı. Dikenli olması nedeniyle hasadı özel dikkat gerektiren bu meyveler, kalın eldiven giyen ve vücudunu kıyafetlerle kapatan işçiler tarafından toplandı.

Bazı bölgelerde demir maşa yardımıyla kaktüsten koparılan ve sandıklara yerleştirilen dikenli incirler, kilogramı 30 liradan satılıyor. Taşlı ve kayalık alanlarda kendiliğinden yetişebilmesiyle öne çıkan incirler, bıçakla kabuğu sıyrılarak tüketiliyor veya dondurma, meyve suyu ve marmelat yapımında kullanılıyor.

HASAT SABAH SAATLERİNDE YAPILIYOR

Mahallede üreticilik yapan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, 30 dönümde incir yetiştirdiğini söyledi. Dönüm başına ortalama 1 ton ürün aldığını belirten Teke, hasadın çok erken başladığını ve sabah en geç 07.30'da bittiğini belirtti. Teke, "Daha sonra dikenleri uçuyor. Toplama işlemini genelde kadınlar yapıyor ve kola kadar uzanan özel eldivenler kullanılıyor. Meyvenin özünü çekirdeğinden çıkarıp dondurma, meyve suyu, marmelat ve diğer pastacılık ürünlerinde kullanılmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Teke, incirin bölge ekonomisine katkı sunduğunu ifade ederek, özellikle kırsal bölgelerde yetiştirilmesini tavsiye etti. Kadınlar tarafından toplanan ürünün ev ekonomisine katkıda bulunacağını belirten Teke, "Tarsus dikenli inciri olarak inşallah coğrafi işaret alma yolunda ilerliyoruz. Tarsus Ticaret Borsası olarak Sarıulak zeytinyağı gibi Tarsus dikenli incirini de tescillemeyi büyük sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

HARİKA BİR DONDURMA ELDE ETTİK

Tarlada çalışan Birgül Alışkan, hasatta işini kolaylaştırmak için özel eldiven kullandığını anlattı. İlçede Frenk incirinden dondurma üreten Ezgi Fındık ise "Bu kıymetli meyvenin özünü bozmadan harika bir dondurma elde ettik. Rafine şeker ilavesiz, katkı maddesi ve koruyucu olmadan üretilen dondurmalarımıza talep gerçekten fazla" şeklinde konuştu.

Dondurmayı tatan Sevda Karakaş, "Dikenli incirli dondurmayı çok beğeniyor, severek yiyoruz" dedi.