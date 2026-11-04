Batı Karadeniz'in bereketli topraklarında sonbaharın gelmesiyle birlikte dağlar ve ormanlar hareketlendi. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan kestanede hasat dönemi resmen başladı.

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ AMA ETİKETLER CEP YAKIYOR

Geçtiğimiz yıllara oranla hava şartlarının elverişli gitmesi sayesinde verimde yaşanan artış üreticileri memnun etse de, piyasadaki yüksek etiket fiyatları dikkat çekiyor. Sinop’un Erfelek ilçesinde olumlu hava koşulları sayesinde verim artışı yaşanırken, kestanenin kilogram fiyatı kalitesine göre 500 TL ila 900 TL arasında değişen rakamlarla satışa sunuluyor. Kastamonu ve ilçelerinde ise (İnebolu ve sahil şeridi gibi) kuzu kestanesi olarak bilinen ürünler 350 TL ile 400 TL arasındaki fiyatlarla halk pazarlarındaki tezgahlarda yerini alıyor.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA MESAİ BAŞLIYOR

Kestane toplamak dışarıdan keyifli bir doğa yürüyüşü gibi görünse de oldukça zahmetli ve dikkat gerektiren bir mesaiyi gerektiriyor. Üreticiler ve yöre halkı, hasat için genellikle sabah 07.00 ile 11.00 saat aralığını tercih ediyor.

Erken saatlerde ormana giden toplayıcılar, dikenli kozalakları (cibre) yerden toplamak veya sırıklarla ağaçlardaki olgunlaşmış ürünleri düşürmek için günün ilk ışıklarıyla işe koyuluyor. Öğleye doğru artan sıcaklık ve dikenlerin batıcı yapısı işi zorlaştırdığı için en verimli çalışma ve toplama saati genellikle öğle sıcaklıkları bastırmadan tamamlanıyor.