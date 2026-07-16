Kavunun yaklaşık yüzde 90'ı sudan oluşuyor. A ve C vitamini, potasyum ve çeşitli antioksidanlar açısından da zengin olan bu meyve, vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlarken sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasına destek olabiliyor.

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DESTEKLİYOR

Lif ve su bakımından zengin olan kavun, bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle kabızlık sorunu yaşayan kişilerde yeterli sıvı tüketimiyle birlikte bağırsak hareketlerinin desteklenmesine katkı sağlayabiliyor.

Ayrıca içerdiği su sayesinde sindirimi kolaylaştırırken, sıcak havalarda terlemeyle kaybedilen sıvının yerine konmasına da yardımcı oluyor. Bu özelliği nedeniyle yaz aylarında ferahlatıcı bir ara öğün olarak da tercih ediliyor.

BAĞIŞIKLIK VE KALP SAĞLIĞINA DA KATKI SAĞLAYABİLİR

Kavun, A ve C vitamini ile beta karoten gibi antioksidan bileşenler içeriyor. Bu maddeler bağışıklık sisteminin normal işleyişini desteklerken, hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına katkıda bulunabiliyor. Potasyum içeriği ise normal kas fonksiyonlarının ve tansiyon dengesinin korunmasına destek sağlayabiliyor.

Uzmanlar, kavunun sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası olarak ölçülü miktarda tüketilmesini öneriyor. Diyabet, böbrek hastalığı veya özel bir beslenme programı uygulayan kişilerin ise meyve tüketim miktarı konusunda doktor veya diyetisyen tavsiyesi alması gerektiği belirtiliyor.