Çoğu kişi zaman zaman baş ağrısıyla uyanır ancak bu ağrının azalmasının belirlenmesi zordur. Uzmanlar, başlangıçtaki gecikmenin nedenlerinin genellikle farkında olmadığımız dört yaygın faktörün kaynaklandığına dikkat çekti. İşte o nedenler:

1- Diş gıcırdatma (Bruksizm)

Diş gıcırdatma, uyku sırasında istemsiz olarak dişlerinizi sıkarak veya gıcırdatarak baş ağrılarına neden olabilir. Doktor Lawrence Cunningham, sabah ağrılarının yaygın bir nedeninin bu durumun olduğunu vurguladı. Çene kaslarındaki gerginlik, gerilim tipi baş ağrılarının genel nedenlerinden biridir. Uzmanlar, bu tür ağrıları hafifletmek için sakinleştirici teknikler önerirken bunlar arasında müzik dinlemek, nefes egzersizleri yapmak veya karanlık bir uyku ortamında yer almak yer alıyor.

2- Enerji tüketimi

Alkol, sabah baş ağrılarının bir diğer yaygın nedenidir. Alkolün içeriğinde bulunan etanol maddesi, biriminin su kaybının azaltılması susuzluk ve kimyasal dengesizliklere neden olur. Aynı zamanda alkolde bulunan 'konjener' adı verilen maddeler, iltihabı artıran baş ağrısını şiddetlendirebilir. Dr. Gareth Nye, sabah baş ağrılarının çoğunun susuzluktan kaynaklandığını belirtirken, su içmenin ağrıyı hafifletebileceğini söyledi. Uzmanlar, alkol alımının ardından yatmadan önce yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi konusunda uyardı.

3- Uyku sorunları: Apne ve uykusuzluk

Uykusuzluk ve uyku apnesi, sabah baş ağrılarının önemli nedenleri arasında yer alır. Uykusuzluk, kişinin yeterince dinlenemelerine ve sabahları yorgun uyanmalarına neden olmakla birlikte uyku apnesi, uyku sırasında nefesin dinlenmesiyle ortaya çıkar ve genellikle horlama veya boğulma gibi kronik olarak kendini gösterir. Doktor Nye, kötü uyku ve oksijen eksikliği nedeniyle baş ağrılarının yaygın olarak görüldüğüne dikkat çekti. Bu tür koşullar için düzenli bir uyku düzeni oluşturmak, baş ağrılarını önlemek için uygulanabilir.

4- Kafein yoksunluğu

Kafein, birçok İçecekte bulunan bir akıştır ve düzenli olarak kafein tüketen, yoksunluğun başlangıç ​​şarjına sebebiyet vermedir. Kafein, vücudun daha hızlı kan pompalamasına yardımcı olur, beyin etrafındaki damarları daraltarak ağrıyı hafifletebilir ancak aşırı kafein tüketimini de baş ağrısını tetikleyebilir. Uzmanlar, kafein alımını sınırlayarak sabah baş ağrılarından kurtulmanın mümkün olabileceğini belirtti.