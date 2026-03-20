Sabah aç karnına maden suyu tüketiminin vücut üzerindeki etkilerine dair yürütülen güncel araştırmalar, bu alışkanlığın arkasındaki fizyolojik süreci aydınlattı. Uzmanlar, doğal mineralli suların sabah saatlerinde tüketilmesinin hücre yenilenmesinden sindirim sistemine kadar geniş bir yelpazede rol oynadığını belirtti.

DAHA HIZLI EMİLİYOR

Gece boyunca devam eden uyku süresince vücut, mevcut su ve mineral depolarını kullanır. Araştırmalar, sabah ilk iş olarak tüketilen maden suyunun içerdiği magnezyum, kalsiyum ve bikarbonat gibi minerallerin, mide boşken çok daha hızlı emildiğini gösteriyor.

Mide asidini dengeleyerek güne daha hafif bir başlangıç yapılmasına yardımcı olur.

Kas ve sinir sistemi üzerindeki "uyandırıcı" etkisiyle sabah yorgunluğunun azalmasında rol oynar.

METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Maden suyunun içeriğindeki doğal karbondioksit gazının, mide çeperindeki reseptörleri uyararak sindirim enzimlerinin salgılanmasını tetiklediği saptandı. Bu durum, kahvaltıda tüketilen besinlerin parçalanma sürecini hızlandırmakta ve metabolizma hızını günün ilk saatlerinden itibaren stabilize ediyor.

TÜKETİRKEN DİKKAT EDİN

Çalışma sonuçları, sabahları içilen maden suyunun etkili olabilmesi için bazı kriterlere dikkat çekiyor: Oda sıcaklığında tüketilen maden suyunun emilim hızı, soğuk içilenlere oranla daha yüksektir. Tek seferde yaklaşık 200 ml (bir standart cam şişe) tüketilmesi ideal dengeyi sağlar. Sodyum oranı düşük, magnezyum ve kalsiyum oranı yüksek olan doğal kaynak sularının tercih edilmesi önerilmektedir.