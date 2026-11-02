Kış mevsiminde araç çalıştırıldıktan sonra motorun ısınması amacıyla uzun süre rölantide beklenmesi uygulamasının mekanik aksama zarar verdiği ve yakıt israfına yol açtığı bildirildi.

Otomobil teknisyeni Bittor Ariel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kış aylarında aracın durduğu yerde çalışır vaziyette bekletilmesinin yaygın bir hata olduğunu ifade etti. Soğuk havalarda motor yağının kalınlaştığını, akü ve marş motorunun yüksek yüke maruz kaldığını belirten Ariel, rölantide yalnızca motorun ısındığını; şanzıman, rulmanlar ve aktarma organlarının ise soğuk kaldığını aktardı.

SÜRÜŞE HAZIR HALE GELMİYOR

Bu durumun aracı tam anlamıyla sürüşe hazır hale getirmediğini vurgulayan teknisyen, uzun süreli rölantinin motor içi kurum birikimini artırdığını ve saatte ortalama 1 ila 2 litre yakıt tüketimine neden olduğunu kaydetti.

Ayrıca Fransa Karayolları Trafik Kanunu'nun R318-1 maddesi uyarınca motorun gereksiz yere çalışır durumda bırakılmasının 135 euroya kadar idari para cezasına tabi olduğu hatırlatıldı.

UZMANLAR EN GÜVENLİ YOLU ÖNERDİ

Uzmanlar tarafından kış aylarında uygulanması tavsiye edilen yöntem ve adımlar ise şu şekilde sıralandı:

- Akü üzerindeki yükü azaltmak amacıyla radyo, koltuk ısıtma ve rezistans gibi elektrik tüketen donanımların kapatılması, manuel vitesli araçlarda ise marş motorunun rahat dönebilmesi için debriyaja tam basılması gerekiyor.

- Marşa en fazla 5 saniye basılması, motor çalışmazsa yeni bir deneme için yaklaşık 20 saniye beklenmesi öneriliyor.

- Motor çalıştıktan sonra gaza basılmadan, yağlama döngüsünün sağlanması için yalnızca 20 ila 30 saniye rölantide beklenmesi ve ardından yola çıkılması tavsiye ediliyor.

- Cam buzlarının aracı uzun süre rölantide bırakmadan mekanik yöntemlerle temizlenmesi gerekiyor.

- Fransız Ekolojik Geçiş Ajansı (ADEME), motorun aşınmasını önlemek amacıyla ilk 5 kilometrede 2.000–2.500 devir bandının aşılmamasını ve ani hızlanmalardan kaçınılmasını öneriyor. Motor sıcaklığı ve kabin içi ısının yaklaşık 5 kilometrelik kademeli sürüşün ardından ideal seviyeye ulaştığı belirtildi.