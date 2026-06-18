Sabancı Holding, çimento sektöründeki en önemli iştiraklerinden biri olan Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki ortaklık yapısını kökten değiştirecek dev bir hamleye imza attı.

Holding, Akçansa bünyesinde sahip olduğu yüzde 39,72 oranındaki payların tamamını, şirketin diğer ana ortağı Heidelberg Materials'a devrettiğini açıkladı.

Finans piyasalarında büyük yankı uyandıran bu stratejik işlemin toplam bedeli 427.882.713 USD olarak belirlendi.

Uzun yıllardır Akçansa çatısı altında dengeli bir ortaklık yürüten iki gruptan Heidelberg Materials, bu satın almayla birlikte şirketteki hakimiyetini ve operasyonel ağırlığını en üst seviyeye çıkarmış oldu.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu devasa işlemin öne çıkan detayları şu şekilde gerçekleşti:

Satılan Pay Oranı: %39,72

Toplam Satış Bedeli: 427.882.713 Amerikan Doları

Alıcı Taraf: Heidelberg Materials

Ekonomi analistleri, Sabancı Holding’in bu hamlesini portföy optimizasyonu ve küresel ölçekte yeni nesil teknolojiler, dijitalleşme ile yeşil enerji gibi odak alanlarına kaynak yaratma stratejisinin bir parçası olarak yorumluyor.

Bu büyük hisse devriyle birlikte Türkiye çimento pazarının lider oyuncularından Akçansa için tamamen yabancı sermaye ortaklı yeni bir dönem başlarken, işlemlerin resmiyet kazanması için gerekli yasal ve regülatif onay süreçlerinin tamamlanması bekleniyor.