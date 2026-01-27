1 Haziran 2025 itibarıyla Sabancı Holding CEO’luğu görevini devralan Kıvanç Zaimler, Sabancı Center’da düzenlenen basın buluşmasında Topluluğun 2029 yol haritasını ve ikinci yüzyıl vizyonunu paylaştı. Sabancı’nın temellerinin 1925’te atıldığını hatırlatan Zaimler, ikinci yüzyıla “güven, cesaret ve sorumluluk” ilkeleriyle girdiklerini söyledi.

KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE'NİN KONUMU

Küresel ekonomi ve jeopolitiğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zaimler, “Güç dengesi doğuya kayıyor. Orta güç ülkeleri önemli aktörler olacak. Türkiye de bunların arasında” ifadelerini kullandı.

CARREFOURSA VE TEKNOSA AÇIKLAMASI

Perakende tarafına ilişkin mesaj veren Zaimler, “CarrefourSA ve Teknosa portföyümüzde gözden geçirdiğimiz şirketler” diyerek seçici bir portföy yaklaşımı izlediklerini belirtti. Topluluk şirketlerine ilişkin değerlendirmesinde Zaimler, “Enerjisa ve Çimsa kendi kaynağıyla büyüyor. Büyüme alanlarına izin vereceğiz” ifadeleriyle bu alanların öncelikli olmaya devam edeceğini vurguladı.

2029 HEDEFİNDE NELER VAR?

Sabancı Holding’in orta vadeli büyüklük hedefini de paylaşan Zaimler, “2029’a kadar 20 milyar dolar net aktif değerine ulaşacağız” dedi. Bu büyümenin nasıl finanse edileceğine ilişkin olarak Zaimler, “Bu büyümeyi finanse ederken 1,5–2 milyar dolara kadar özkaynak, kalanında borçlanma kullanabiliriz”

ifadelerini kullandı.

HALKA ARZ VE NAKİT PLANLARINDA NE VAR?

Zaimler, sermaye piyasalarına yönelik planlara da değinerek, “Halka arzda hisse satma öngörümüz var. Kaldıraç olabilecek nakit fon yaratımı planlarımız arasında” dedi. Yeni büyüme alanlarına ilişkin stratejiyi anlatan Zaimler, “Yeni faaliyet alanlarında büyük satın almalara bakıyoruz” ifadelerini kullanırken, büyük ölçekli şirketlerle kurulabilecek ortaklıklara ilişkin olarak, “Büyük şirketlerde azınlık hisse alımları yapabiliriz. Hedefimiz bu şirketlerin teknolojilerinden faydalanabilmek” değerlendirmesinde bulundu.

YURT DIŞINA DAHA FAZLA YATIRIM

Teknoloji yatırımlarına özel vurgu yapan Zaimler, “İleri malzeme teknolojilerinde büyük yatırımlar yapabilir miyize bakıyoruz” derken, coğrafi çeşitlenmeye ilişkin hedefi ise şu sözlerle özetledi:

“Bazı işleri daha fazla yurt dışında yapacağız. Döviz cinsi geliri yüzde 30’un üzerine çıkarmak istiyoruz”.

EKONOMİ VE SANAYİ

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini de paylaşan Zaimler, “Yılın ikinci yarısında Türkiye ekonomisinde daha iyi sinyaller alacağız” ifadelerini kullandı. Avrupa merkezli üretim eğilimine dikkat çekerek, “Made in Europe Türkiye için bir fırsata dönüşebilir” dedi.