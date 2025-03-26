Anadolu Grubu’nda Tuncay Özilhan 2025 Haziran ayında başkanlığı bırakmaya hazırlanıyor.

2007'den beri Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün de başında bulunan Tuncay Özilhan'ın haziran ayında görevi bırakacağı aktarıldı.

Patronlar Dünyası haberine göre öne çıkan isim ise halen Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Kamil Süleyman Yazıcı.

Anadolu Grubu, bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, enerji ve sağlık olmak üzere sekiz sektörde faaliyet gösteriyor. Grup; 20 ülkede 80’i aşkın şirket, yaklaşık 100 üretim tesisi, 6 Ar-Ge merkezi ve 100 bin kişilik istihdam kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük gruplarından biri.

Grubun 2024 yılı konsolide satışları ise 563,8 milyar TL oldu.. Anadolu Efes Spor Kulübü’nün de başında bulunan Tuncay Özilhan, iş dünyasının yanı sıra spor camiasında da aktif bir rol oynuyor.

75 YILLIK ORTAKLIK

1949'da Tarlabaşı’nda bir bakkal dükkanı işleten İzzet Özilhan ile askerliğini yapmak üzere Aksaray’dan İstanbul’a gelen Kamil Yazıcı’nın tesadüfen başlayan dostlukları, 1950'de ortaklığa dönüştü. Bu ortaklık, bugün 20 ülkede faaliyette bulunan 80’den fazla şirketi, 100’e yakın üretim tesisi ve 100 bin çalışanıyla sekiz sektörde hizmet sunan global bir yapıya dönüştü