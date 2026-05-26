Sabancı Holding iştiraklerinden Çimsa, yurt dışındaki büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım daha attı. Şirketin bağlı ortaklığı Cimsa Ireland Ltd, Mannok Holdings DAC’nin kalan azınlık hisselerini 20,48 milyon euro bedelle satın aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre satın alma işlemi 22 Mayıs 2026 tarihinde tamamlandı. Böylece Mannok’un sermayesini temsil eden payların yüzde 100’ü Cimsa Ireland Ltd’e geçti.

Çimsa, Mannok’un yüzde 94,7’lik bölümünü daha önce 2 Ekim 2024 tarihinde satın almıştı. Son işlemle birlikte şirketin tamamının dolaylı kontrolü, bağlı ortaklık Cimsa Building Solutions B.V. üzerinden Çimsa’ya geçmiş oldu.