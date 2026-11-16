"COP31, hedeflerin aksiyona dönüştüğü zirve olarak hatırlanacak"

Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, elektrifikasyonu yalnızca çevresel bir başlık olarak değil, Türkiye için ekonomik kalkınmayı destekleyen yeni bir büyüme modeli olarak gördüklerini belirtti. İklim gündeminde "ne yapmalıyız" aşamasından "nasıl yapacağız" aşamasına geçildiğini ifade eden Zaimler, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Hedef koymak işin yalnızca başlangıcı. Asıl önemli olan, bu hedefin ülkelerin enerji planlarına, şirketlerin yatırım kararlarına ve finansman modellerine yansıması. Bunun için ölçülebilir, takvimi belli, hedef odaklı stratejileri hayata geçirmemiz gerekiyor. Antalya'dan bu iradeyle ayrılırsak COP31, hedeflerin aksiyona ve yatırıma dönüştüğü zirve olarak hatırlanacak."

Günlük yaşamdan sanayiye dönüşüm ve artan enerji talebi

Elektrifikasyonun teknik bir kavram olmanın ötesinde gündelik hayatın tam merkezinde yer alan bir dönüşümü ifade ettiğine dikkat çeken Zaimler, evlerde ısınma ve yemek pişirmede kullanılan doğal gazın, araçlardaki akaryakıtın ve fabrikalardaki fosil yakıtların yerini giderek elektriğin alacağını vurguladı. Yapay zekâ, veri merkezleri ve artan refah düzeyi nedeniyle küresel elektrik talebinin halihazırda hızla büyüdüğünü hatırlatan Zaimler, 2035 hedefine ulaşırken elektriğin temiz kaynaklardan üretilmesi, güçlü şebekelerle taşınması ve verimli kullanılmasının kritik önem taşıdığını dile getirdi.

Küresel taahhütler ve sektör liderliği

Sabancı Holding’in "35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü"nün imzacısı olduğunu belirten Zaimler, COP31 Elektrifikasyon Partnerliği’ni üstlendiklerini ve TOBB liderliğindeki COP31 İş Dünyası Forumu bünyesinde yer alan Elektrifikasyon ve Enerji Dönüşümü Çalışma Grubu’nun eş başkanlığını yürüttüklerini aktardı.

Elektrifikasyonun Sabancı Topluluğu için geçici bir söylem değil, iş modelinin temel parçası olduğunu vurgulayan Zaimler, topluluk şirketlerinin sektördeki konumunu şu verilerle özetledi: