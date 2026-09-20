Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde stratejik bir adım atıldı. Sabancı Holding, dev organizasyonun "Elektrifikasyon Partneri" olduğunu duyurdu. Şirket bu iş birliğiyle, iklim hedeflerine ulaşılmasında enerjide elektrikleşmenin; güvenlik, ekonomik rekabetçilik ve sanayi dönüşümü açısından taşıdığı önemi uluslararası gündeme taşıyacak.

KÜRESEL ENERJİ HEDEFİ

COP31 Başkanlığı Eylem Gündemi doğrultusunda, günümüzde yüzde 20 seviyelerinde seyreden elektriğin küresel nihai enerji talebindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35’e çıkarılması hedefleniyor. “35by35” olarak adlandırılan bu küresel hedef; ulaşım, sanayi ve binalar başta olmak üzere fosil yakıtlara dayalı alanlarda elektrikli sistemlere geçişi hızlandırmayı amaçlıyor. Süreç, uluslararası ölçekte şirketler ve finans kuruluşlarının katılımıyla yürütülecek.

"ELEKTRİĞİN MERKEZDE OLDUĞU YENİ BİR DÖNEM"

Küresel enerji dönüşümünü değerlendiren Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, dünyanın enerjide yeni bir döneme girdiğini ifade etti. Elektriğin kullanım alanlarının hızla genişlediğine dikkat çeken Zaimler; yapay zekadan veri merkezlerine, ulaşımdan ısınmaya kadar tüm teknolojilerin elektriğe dayandığını belirtti. Zaimler, elektrifikasyonun yalnızca bir çevre konusu değil, aynı zamanda sanayi ve ekonominin geleceğini şekillendirecek kapsamlı bir kalkınma fırsatı olduğunu vurguladı.

ÇALIŞMA GRUBUNUN EŞ BAŞKANLIĞI ÜSTLENİLDİ

Zirve kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde oluşturulan COP31 Business Forum çatısı altında da sorumluluk üstlenen Sabancı Holding, "Elektrifikasyon ve Enerji Dönüşümü Çalışma Grubu"nun eş başkanlığını yürütecek. Yapı aracılığıyla kamu ve özel sektör diyaloğunun güçlendirilmesi ve uygulanabilir modellerin uluslararası paydaşlarla paylaşılması planlanıyor.