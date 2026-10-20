Sabancı Holding’de dikkat çekici bir hisse alım hareketliliği yaşandı.

Holdingin 16 Ekim’de duyurduğu 7 milyar liralık pay geri alım programından üç gün sonra, Sabancı Ailesi üyeleri Dilek Sabancı ve Serra Sabancı’nın yatırımcısı olduğu fon ile holdingin yönetim kadrosundan üç isim hisse satın aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlere göre 19 Ekim’deki işlemlerin toplam nominal büyüklüğü 2 milyon 776 bin 300 lira oldu. Açıklanan fiyat aralıkları üzerinden hesaplanan toplam işlem tutarı ise yaklaşık 238 milyon liraya ulaştı.

EN BÜYÜK ALIMLAR AİLE ÜYELERİNDEN

İşlemlerde en yüksek tutarlar Sabancı Ailesi üyeleriyle bağlantılı alımlarda görüldü.

Dilek Sabancı, 85,20 ile 86,30 lira fiyat aralığından toplam 1 milyon 155 bin lira nominal değerli Sabancı Holding hissesi satın aldı. İşlemin yaklaşık büyüklüğü 99,1 milyon lira olarak hesaplandı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serra Sabancı’nın yatırımcısı olduğu serbest özel fon da aynı gün 85,20 ile 86,20 lira fiyat aralığından 1 milyon 155 bin lira nominal değerli hisse aldı. Bu işlemin yaklaşık tutarı 99 milyon lira oldu.

Böylece aile üyeleriyle bağlantılı iki alımın toplam büyüklüğü yaklaşık 198 milyon liraya ulaştı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO DA HİSSE ALDI

Aile üyelerinin ardından holdingin üst yönetiminden gelen alım bildirimleri de dikkat çekti.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, 85,25–85,85 lira fiyat aralığından 175 bin 650 lira nominal değerli hisse satın aldı. İşlemin yaklaşık tutarı 15 milyon lira oldu.

Holding CEO’su Kıvanç Zaimler de aynı gün 85,25–85,95 lira fiyat aralığından 175 bin 650 lira nominal değerli pay aldı. Zaimler’in alımının büyüklüğü de yaklaşık 15 milyon lira olarak açıklandı.

Holdingin finans yönetiminden sorumlu üst düzey yöneticisi Mustafa Aydın ise 115 bin lira nominal değerli hisse için yaklaşık 9,8 milyon lira ödedi.

7 MİLYAR LİRALIK KARARIN ARDINDAN GELDİ

Aile üyeleri ve yöneticilerin alımları, Sabancı Holding’in 16 Ekim’de açıkladığı pay geri alım programının hemen ardından gerçekleşti.

Holding, söz konusu program kapsamında kendi hisselerini geri almak için azami 7 milyar liralık kaynak ayıracağını duyurmuştu.

19 Ekim’de bildirilen yaklaşık 238 milyon liralık işlemler ise holdingin kurumsal pay geri alım programından ayrı olarak aile üyeleri, bir yatırım fonu ve üst düzey yöneticiler tarafından gerçekleştirildi.

Böylece Sabancı Holding’de aynı dönemde hem şirketin pay geri alım kararı hem de aile ve yönetim kaynaklı hisse alımları gündeme geldi.