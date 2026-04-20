Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki paylarının devri için süreci başlattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Alman sanayi devi Heidelberg Materials AG, Sabancı Holding’in elinde bulunan hisseler için ön alım hakkını kullandı.

1.1 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKET DEĞERİ ÜZERİNDEN ANLAŞMA

Süreç, 28 Ocak 2026 tarihinde Sabancı Holding’e ilişkisiz bir üçüncü taraftan gelen bağlayıcı teklif ile fitillenmişti. Toplam 1 milyar 100 milyon ABD Doları şirket değeri üzerinden gelen bu teklif, mevcut ortaklık sözleşmesindeki "ön alım hakkı" maddesini devreye soktu. Akçansa’nın diğer ana ortağı olan Heidelberg Materials AG, 17 Nisan 2026 tarihinde yaptığı bildirimle bu hakkı kullanacağını ve Sabancı’nın paylarını devralacağını resmen iletti.

SABANCI HOLDİNG'İN AKÇANSA SERÜVENİ SONA ERİYOR

Anlaşma kapsamında, Sabancı Holding’in Akçansa sermayesinde sahip olduğu 76.035.136,43 TL nominal değerli ve yüzde 39,72 oranındaki payların tamamı Heidelberg Materials’a geçecek. Devir bedeli, payların oranına göre hesaplanacak ve borç-nakit düzeltmelerine tabi tutulacak. Satışın tamamlanmasıyla birlikte Sabancı Holding, Akçansa’daki hissedarlığını tamamen sonlandırmış olacak.

HEIDELBERG MATERIALS'IN PAYI 79,44'E YÜKSELECEK

Devir işleminin ardından Akçansa’da yeni bir dönem başlayacak. Borsada işlem görmeyen toplam 7 milyar 603 milyon 513 bin 643 adet nama yazılı payın el değiştirmesiyle birlikte:

Heidelberg Materials AG’nin Akçansa’daki toplam payı yüzde 79,44 seviyesine çıkacak.

Alman devinin şirketteki oy hakkı da aynı oranda artacak.

REKABET KURUMU ONAYI BEKLENİYOR

Devasa satın almanın resmiyet kazanması için gözler regülasyon kurumlarına çevrildi. Pay devrinin gerçekleşmesi için Rekabet Kurumu onayı ve diğer yasal şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Heidelberg Materials, sürecin Sermaye Piyasası Mevzuatı’na tam uyum içerisinde yürütüleceğini taahhüt ederken, taraflar gelişmelerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.