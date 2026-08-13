Sabancı Holding, 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal performansını kamuoyuyla paylaştı. Holding, yılın ilk yarısını 14,5 milyar TL net kâr ile kapattı. Dönem boyunca dinamik portföy yönetimine odaklanan grup, kritik hisse devirleriyle finansal yapısını destekledi.

AKÇANSA VE CARREFOURSA SATIŞLARIYLA GÜÇLENEN BİLANÇO

Holding, 18 Haziran 2026 tarihinde Akçansa’da bulunan yüzde 39,72 oranındaki hissesini 1,1 milyar dolar toplam şirket değeri üzerinden devrederek yaklaşık 428 milyon dolarlık nakit girdisi sağladı. Carrefoursa hisse devri işlemlerinin ise 31 Temmuz itibarıyla tamamlandığı ve finansal yansımalarının yılın üçüncü çeyreğinde görüleceği bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, portföyün sürdürülebilir değer oluşturması amacıyla doğru zamanda yapılan devirlerin disiplinli yönetim anlayışının bir parçası olduğunu vurguladı.

YATIRIMLARIN YÜZDE 90'I TÜRKİYE'YE AYRILDI

Şirketin sermaye yatırımlarındaki Türkiye vurgusuna dikkat çeken Zaimler, 2021 yılından bu yana bankacılık ve finans sektörü dahil toplam 9,7 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini, bu tutarın yüzde 90’lık kısmını doğrudan ülke ekonomisine yönlendirdiklerini açıkladı.

ENERJİ VE SANAYİ KAPASİTE ARTIŞI

Topluluk bünyesindeki şirketlerin ilk yarı operasyonel faaliyetleri şu şekilde öne çıktı:

Enerji Grubu: Enerjisa Enerji, şebeke altyapı yatırımlarını önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 153 artırdı. Enerjisa Üretim; Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da toplam 269 MW kapasiteli dört rüzgâr santralini devreye alarak 2028 sonu için 6 bin 250 MW kurulu güç hedefine bir adım daha yaklaştı. ABD'de faaliyet gösteren Sabancı Renewables ise Teksas'taki 286 MWdc kapasiteli Güneş Enerjisi Santral (GES) projeleri için toplamda 533 milyon dolarlık kaynak sağladı.

Çimento ve Sanayi: Çimsa, kalsiyum alüminat çimento (CAC) segmentinde tarihi satış rekoru kırarak Japonya’ya ilk ihracatını gerçekleştirdi. İrlanda'daki Mannok tesisinde ise ülkenin en büyük çatı GES projesine başlandı. Brisa, yenileme pazarındaki etkinliğiyle kârlılığını yükseltirken Lassa markasıyla Moldova’nın başkenti Kişinev’de ilk mağazasını açtı. Kordsa, sel felaketinin ardından operasyonlarını derleyerek kompozit alanındaki büyümesini sürdürdü.

Finans, Otomotiv ve Teknoloji: Akbank, ekonomiye sağladığı kredi desteğini 2 trilyon 913 milyar TL seviyesine çıkardı. Temsa, araç satış adetlerini yüzde 20 artırarak Litvanya’ya 15 elektrikli otobüs teslimatı gerçekleştirdi. Agesa kârlı büyümesini sürdürürken, Teknosa üst yönetim yapısında yenilenmeye gitti. Bulutistan ise yapay zekâ ses teknolojilerini entegre eden stratejik ortaklığını tamamladı.