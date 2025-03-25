Sabancı Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul ile beraber görevini bırakacağını duyurdu. 2004'te Sakıp Sabancı’nın vefatından beri bu göreve gelen Güler Sabancı, genel kurul sonrası yönetim kurulundan ayrılacak.

GÖREVİNİ HAYRİ ÇULHACI'YA DEVREDECEK

Holding'in yaptığı açıklamada, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, halen yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı’nın getirilmesinin planlandığı aktarıldı.

Şirket konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Sn. Hayri Çulhacı yaklaşık 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda bulunmakta olup, Sabancı Holding'te Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini icra etmiştir.

Sn. Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecektir."

HAYRİ ÇULHACI KİMDİR?

Yaklaşık 35 senedir Sabancı Topluluğu'nda çeşitli görevlerde bulunan Hayri Çulhacı, Sabancı Holding Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Sabancı Holding ile iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği gibi pozisyonlarda yer aldı.

GÜLER SABANCI GÖREVLERİNİ SÜRDÜRECEK?

Yapılan açıklamada, Güler Sabancı’nın Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüreceği aktarıldı.