

Pınar-İlhan Sabancı çocukları Yalçın, Arya ve Lia ile ara tatilin ilk yarısını geçirmek için sıcak diyarları tercih etti. Tayland'ın Phuket adasına gittiler.

Adada annesi Selma Türkeş'in evi olan Fuad Bezmen ile eşi Sevda Doğan Bezmen yakın arkadaşlarına rehberlik yaptı.

Pınar Sabancı tatil boyunca maceradan maceraya koştu. Motosiklet arkasında tur attı, zipline'a binip adrenalin dolu anlar yaşadı.

"İNSANLARI İÇTEN VE SICACIK"

Sabancı tatilden kareleri sosyal medyada "İnsanları içten ve sıcacık. Bu sakin, telaşsız halleri size de hemen bulaşıyor, sinirleriniz alınmış gibi geziyorsunuz" notuyla paylaştı.