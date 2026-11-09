Sabancı ailesinin genç kuşak temsilcilerinden DJ ve müzik prodüktörü Faruk Sabancı, alışılmış sahne ortamının dışına çıktı. İstanbul'da Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurda DJ kabininin başına geçen Sabancı, yolculara Boğaz'ın ortasında müzik ziyafeti sundu.

SABANCI AİLESİNİN PRENSİ BOĞAZ'DA DJ'LİK YAPTI

Merhum iş insanı Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı, elektronik müzik performansını bu kez gece kulübü ya da konser alanında değil, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdi. Vapurda kurulan DJ kabininde müzik çalan Sabancı, yolculara alışılmışın dışında bir yolculuk deneyimi yaşattı.





MÜZİK KARİYERİNE NASIL BAŞLADIĞINI ANLATTI

Faruk Sabancı, katıldığı bir programda DJ'lik kariyerine uzanan yolculuğunu ve kurumsal hayattan müziğe geçiş sürecini de anlatmıştı. İsviçre'de öğrencilik yıllarında başlayan müzik merakının zamanla profesyonel bir kariyere dönüştüğünü belirten Sabancı, hayatındaki önemli dönüm noktasını paylaşmıştı.

“8 YIL KURUMSAL ÇALIŞTIM, MÜZİĞİ SEÇTİM”

Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Sabancı, profesyonel DJ olmayı başlangıçta hayal etmediğini söylemişti. İsviçre'de eğitim gördüğü dönemde ses üretim programlarıyla kendisini geliştirdiğini anlatan Sabancı, yaptığı çalışmaların dünyaca ünlü DJ'lerin dikkatini çektiğini belirtmişti.