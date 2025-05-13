İş İnsanı Faruk Bilen ile 1996 yılında dünya evine giren Çiğdem Sabancı, geçtiğimiz dönemde İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak evliliğini sonlandırdı. Eski Eşi Faruk Bilen'e 'evlilik birliğini temelinden sarsılması ve zina' nedeniyle açtığı boşanma davası sürecinde Faruk Bilen tüm iddiaları reddederek, 75 milyon liralık tazminat talepli karşı boşanma davası açtı.

BOŞANDILAR AMA YİNE MAHKEMELİK OLDULAR

Çift iki yıl süren dava sonunda boşandı. Faruk Sabancı'nın boşandığı eşi Çiğdem Sabancı'ya 500 bin lira manevi tazminat ödemesine karar veren mahkeme, Bilen'in tazminat ve nafaka talebini ise reddetti.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, yaşananlar bununla son bulmadı. Boşanmalarının üzerinden bir ay bile geömeden eski çift yeniden mahkemelik oldu. Eski eşi Çiğdem Sabancı'nın Aile Mahkemesi'nin verdiği yayın yasağı kararını ihlal ederek haber yaptırdığını iddia eden Faruk Bilen, tazyik hapsi talebinde bulundu.

"YAYIN YASAĞINI HİÇE SAYDI, HAPİS YATSIN"

Çiğdem Sabancı'nın boşanma kararının hemen ardından müvekkili aleyhine haber yaptırdığını dilekçesinde belirten Faruk Bilen'in avukatı Handan Bakbak, "Çiğdem Sabancı'nın tek taraflı beyanı ve tarafların fotoğrafları da kullanılmıştır. Henüz gerekçeli kararı yazılmayan, son celsesinin üzerinden 1-2 saat geçmesine rağmen, Çiğdem Sabancı yayın yasağını ihlal etmiştir. Haberler nedeniyle müvekkilin toplum önünde ve cemiyet hayatındaki itibarı zedelenmiş, kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Yayın yasağını hiçe sayan Çiğdem Sabancı, suç işlemiştir. Bu nedenle hakkında tazyik hapsi kararı verilesini ve ilgili suçlardan soruşturma başlatılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.