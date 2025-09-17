İş insanı ve medya devi Aydın Doğan'ın kızlarından Vuslat Doğan Sabancı, 29 yıldır evli olduğu Ali Sabancı'dan ayrılmak için 5 milyar TL'lik tazminat talebinde bulunurken, ikilinin çeyrek asırı aşan birlikteli 2023 yılında Leros Adası'nda meydana gelen tekne kazası ile sarsıldı.



Habertürk'te yer alan habere göre, bir süre önce boşanma kararı alan çiftin ayrılığı özellikle tazminat talebi nedeniyle çıkmaza girmiş durumda.

Vuslat Doğan Sabancı eşinden 5 milyar TL (yaklaşık 120 milyon dolar) tazminat istiyor. Bu yüksek talep, tarafların boşanma sürecini daha da zorlu hale getiriyor. Yaklaşık 960 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. ismi olan Ali Sabancı, bu tazminatı ödemesi halinde mal varlığının yaklaşık %12,5'ini kaybedecek. Sabancı çifti, 2023 yılında Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında ağır bir tekne kazası geçirmişti. Kazanın ardından Vuslat Doğan Sabancı 3 ameliyat olurken, Ali Sabancı'nın ise 11 operasyon geçirdiği biliniyor.





