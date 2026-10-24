Hacı Ömer Sabancı Holding, 23 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, CarrefourSA hisselerinin devrine ilişkin kapanış hesaplarının tamamlandığını açıkladı. Açıklamaya göre holding, alıcı konumundaki Yeni Mağazacılık AŞ'ye 6 milyon 470 bin 448,10 dolar ilave ödeme gerçekleştirdi.

Bu son ödemeyle birlikte Sabancı Holding'in devir sürecinde yaptığı toplam ödeme 91 milyon 949 bin 568,10 dolara yükseldi. Böylece CarrefourSA'nın el değiştirmesi kapsamında yapılan mali hesaplaşmanın nihai tutarı da netleşmiş oldu.

HİSSELERİN YÜZDE 89,28'İ DEVREDİLDİ

CarrefourSA'nın devrine ilişkin anlaşma, 17 Nisan 2026 tarihinde Sabancı Holding ve Carrefour Grubu tarafından duyuruldu. Anlaşma kapsamında Sabancı Holding'in yüzde 57,12, Carrefour Nederland'ın ise yüzde 32,16 oranındaki paylarının A101'in sahibi Yeni Mağazacılık AŞ'ye devredilmesi kararlaştırıldı.

Toplamda yüzde 89,28'lik hisse devrini kapsayan işlem, Rekabet Kurumu'nun koşullu izninin ardından 31 Temmuz 2026'da tamamlandı. Bu tarihte Sabancı Holding, alıcı şirkete 85 milyon 479 bin 120 dolar ödeme yapıldığını bildirdi.

Hisse devrinde pay başına bedelin sıfır TL olarak açıklanması ve satıcı tarafın alıcıya ödeme yapması dikkat çekmişti. Son açıklamayla birlikte söz konusu tutara ilişkin hesaplamalar da kesinleşti.

325 MİLYON DOLARLIK İŞLETME DEĞERİ NASIL HESAPLANDI?

CarrefourSA'nın devri duyurulurken belirtilen 325 milyon dolar, şirketin toplam işletme değerini ifade ediyordu. Bu tutar, hisselerin nihai satış bedeliyle aynı anlama gelmiyordu.

Devir sözleşmesine göre nihai hisse değerinin belirlenmesinde şirketin kapanış tarihindeki net borcu ve net işletme sermayesi de dikkate alındı. Yapılan mali düzeltmeler sonucunda hisse değerinin negatif çıkması, Sabancı Holding'in alıcıdan ödeme almak yerine Yeni Mağazacılık'a para ödemesine yol açtı.

Sabancı Holding, nisan ayında yaptığı açıklamada da nihai hisse değerinin negatif olması durumunda ek bir mali yükümlülük doğabileceğine işaret etmişti.

İLAVE 6,47 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

31 Temmuz'da gerçekleştirilen 85,48 milyon dolarlık ödemenin ardından kapanış hesaplarının incelenmesi ve nihai tutarın güncellenmesi bekleniyordu. Yaklaşık üç ay süren hesaplama sürecinin ardından 23 Ekim'de yapılan bildirimle ek ödeme miktarı açıklandı.

Yeni Mağazacılık'a aktarılan 6,47 milyon dolarla birlikte toplam ödeme 91,95 milyon dolara çıktı. Böylece devir işleminin mali boyutuna ilişkin son hesaplaşma tamamlandı.

CARREFOURSA'NIN YÖNETİMİ A101'İN SAHİBİNE GEÇTİ

Devir işleminin tamamlanmasıyla Sabancı Holding ve Carrefour Grubu, CarrefourSA'daki ana ortaklık konumlarından çıktı. Şirketin yönetim kontrolü, A101 marketler zincirinin sahibi Yeni Mağazacılık AŞ'ye geçti.

Anlaşmanın duyurulduğu dönemde A101 ile CarrefourSA'nın farklı müşteri gruplarına hitap eden, ayrı yönetim yapıları ve kendi markalarıyla faaliyetlerini sürdürmesinin planlandığı belirtilmişti.