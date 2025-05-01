Avrupa Birliği Adalet Divanı, Malta’nın yüksek meblağlar karşılığında yabancılara vatandaşlık verdiği “altın pasaport” programını iptal etti. Kararda, Avrupa Birliği vatandaşlığının ticarileştirilmesinin birlik değerleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Malta hükümeti, 600 ila 750 bin euro bağış ve konut alımı ile kişi başı 50 bin euro ek ödeme karşılığında başvuru sahiplerine vatandaşlık veriyordu. 2011–2019 yılları arasında bu kapsamda yaklaşık 130 bin kişi Malta vatandaşlığı veya oturum hakkı elde etti. Uygulama, ülke ekonomisine yaklaşık 22 milyar euro kazandırdı.

Programdan çok sayıda Türk vatandaşı da yararlandı. Aralarında Suzan Sabancı, Gönenç Gürkaynak, Nezih Barut ve Kurukahveci ailesinin üyelerinin bulunduğu birçok isim Malta’dan vatandaşlık aldı. Sabancı ailesinden en az 9 kişinin bu yolu tercih ettiği belirtildi.

Avrupa Birliği'nin kararı, sadece Malta’yı değil, benzer uygulamaları sürdüren diğer ülkeleri de yakından ilgilendiriyor.