Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Sabancı ailesinde yeni bir heyecan yaşanıyor. Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer'in 30 yaşındaki oğulları Haluk Sabancı Dinçer, uzun süredir birlikte olduğu Amerikalı sevgilisi India Grimstad ile nişanlandı.

19 Ekim 2023'te 28 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer, şimdi oğullarının mürüvvetini görmeye hazırlanıyor.

AŞKLARI 2020'DE GÜNEY AFRİKA'DA BAŞLADI

Haluk Sabancı Dinçer'in nişanlandığı India Grimstad'ın, Suzan Sabancı ve Haluk Dinçer'in 2020 yılında bir düğün için gittikleri Güney Afrika'da tanışıp dost oldukları Amerikalı Carl-Gigi Grimstad çiftinin küçük kızı olduğu öğrenildi.

Haluk ile India'nın tanışması ise aynı yıl Grimstad ailesinin South Hamptons'daki evinde gerçekleşti.

Londra'da yaşayan Haluk Sabancı Dinçer ile India Grimstad'ın yaklaşık altı yıldır mutlu bir ilişki sürdürdüğü belirtildi.

NİŞAN KARARI AİLELERİYLE PAYLAŞILDI

Altı yıllık ilişkilerini evlilik yolunda ilerletmeye karar veren çift, nişanlanacaklarını geçen ay ailelerine açıkladı.

Ailelerden de onay çıkmasının ardından Haluk Sabancı Dinçer, tatil için gittikleri Toskana'da nişan yüzüğünü India Grimstad'ın parmağına taktı.

DÜĞÜNÜ KIZ TARAFI ORGANİZE EDECEK

Suzan Sabancı, düğünle ilgili merak edilen ayrıntıyı da paylaştı. Amerikan adetlerine göre düğünü kız tarafının organize edeceğini belirten Suzan Hanım, gençlerden düğün tarihi beklediklerini söyledi.

İki ailenin daha önce dost olması da nişanla birlikte ayrı bir mutluluk yaşattı. Suzan Sabancı, dostlarıyla dünür olacakları için her iki ailenin de mutlu olduğunu ifade etti.