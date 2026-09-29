Suzan Sabancı ve Haluk Dinçer'in oğlu Haluk Dinçer, uzun süredir aşk yaşadığı Amerikalı India Grimstad ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık 6 yıldır birlikte olan çift, Toskana'da düzenlenen törenle nişanlandı.
Haluk Dinçer'in annesi Suzan Sabancı da müstakbel gelini ve çiftin gelecek planları hakkında konuştu.
MÜSTAKBEL GELİNİNİ ÇOK SEVDİ
India Grimstad'ı uzun zamandır tanıdığını belirten Suzan Sabancı, oğlunun ilişkisi hakkında konuştu.
Sabancı, “Haluk uzun zamandır çıkıyordu. Yakın bir arkadaşımızın kızı. India çok sevdiğimiz biri” ifadelerini kullandı.
DÜĞÜN İÇİN TARİH VERDİ
Oğlunun India Grimstad ile evlilik kararından duyduğu mutluluğu dile getiren Suzan Sabancı, çiftin düğün planını da açıkladı.
Sabancı, “Böyle karar verdiler. 1-1,5 sene içerisinde evlenecekler. Allah mesut etsin” dedi.
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Böylece Haluk Dinçer ile India Grimstad'ın nişanın ardından yaklaşık bir ila bir buçuk yıl içinde dünyaevine girmeyi planladıkları ortaya çıktı.
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