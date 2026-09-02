Klinik psikolog Pınar Sabancı, evinden yaptığı paylaşımla bu kez kedisi Dante'yi takipçilerinin karşısına çıkardı. Sabancı'nın tekir kedisinin kum kabı yerine klozeti kullanmayı öğrenmesi, paylaşımın en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

TEKİR KEDİSİ KLOZET KULLANMAYI ÖĞRENDİ

Sabancı, kedisinin bu becerisini fotoğrafla paylaşırken Dante'nin zekasına da gönderme yaptı. “Boşuna demiyorlar tekirler kedilerin profesörüdür diye... Bu da oldu. Akıl küpümüz Dante, tuvaleti kullanmayı öğrendi” ifadelerini kullandı.

Dante'nin klozeti kullanmayı öğrenmesiyle birlikte evdeki diğer yetenekleri de ortaya çıktı.

KAPI VE PENCERELERİ DE AÇABİLİYOR

Pınar Sabancı, Dante'nin kilitli olmayan ev kapılarını ve pencerelerini açabildiğini de anlattı. Kedinin boynuna taktıkları tasmayı da aynı gün çıkarıp attığını belirten Sabancı, diğer kedilerinin ise aylardır tasmayla dolaştığını söyledi.

Sabancı'nın eğlenceli paylaşımı, evdeki tekir kedisi Dante'nin sıra dışı becerilerini gözler önüne serdi.

PINAR SABANCI VE İLHAN SABANCI'NIN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Öte yandan Pınar Sabancı ile İlhan Sabancı, 2010 yılında evlendi. Çiftin Lia, Arya ve Yalçın adlarında üç çocuğu bulunuyor.