Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, COP31 kapsamında yaptığı konuşmada, topluluğun 2022'den bu yana yatırımlarının yüzde 64'ünden fazlasını elektrifikasyon ekosistemine yönlendirdiğini söyledi. Çulhacı, bu alana ayrılan kaynağın 6 milyar doları aştığını belirtti.

Çulhacı, 11 Kasım'da başlayan Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir, Dayanıklı ve Adil Bir Geleceğe Doğru” oturumunda Türk iş dünyasını temsil etti. Aynı gün COP31 Başkanlığı'nın ev sahipliğindeki “Temiz Enerji Dönüşümü ve Elektrifikasyon – 35by35: Geleceği Güçlendirmek” başlıklı üst düzey diyalog etkinliğinde de katılımcılara seslendi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un moderatörlüğünü üstlendiği diyalog oturumunda, kamu ve özel sektörün temiz enerji dönüşümündeki rolü ele alındı. Oturum, farklı ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarını, bakanları, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerini ve iş dünyası liderlerini bir araya getirdi.

DÖNÜŞÜM İÇİN ÜÇ ÖNCELİK

Çulhacı, elektrifikasyonun iklim eylemini, enerji güvenliğini ve ekonomik büyümeyi aynı anda destekleyebilecek güçlü araçlardan biri olduğunu belirterek dönüşümün ölçek kazanması için üç öncelik sıraladı.

İlk önceliğin, doğru vergilendirme politikaları, verimli teknolojiler ve uzun vadede öngörülebilir elektrik fiyatlarıyla elektrifikasyonu toplam maliyet açısından rekabetçi hale getirmek olduğunu söyledi. İkinci başlığı ise “şebekeleri talebin gerisinde kalmadan, talebin önünde inşa etmek” sözleriyle anlattı.

Çulhacı, üçüncü önceliğin öngörülebilir gelirler ve net bir risk paylaşımı yoluyla sermayeyi daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmek olduğunu ifade etti.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ ÇALIŞMA GRUBUNDA EŞ BAŞKANLIK

35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü imzacısı olan Sabancı Holding, COP31 Elektrifikasyon Partnerliğinin yanı sıra TOBB liderliğinde oluşturulan COP31 İş Dünyası Forumu bünyesindeki Elektrifikasyon ve Enerji Dönüşümü Çalışma Grubu'nun eş başkanlığını da üstleniyor.

Holding, platformdaki çalışmalarıyla kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğu güçlendirmeyi, uygulanabilir ve ölçeklenebilir modelleri uluslararası paydaşlarla paylaşmayı hedefliyor.