Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni filmin adının "Şabanoğlu Şabanoğlu Şaban" olacağı belirtilirken, yapım için hazırlıklar sürüyor. Çekimlerin eylül ayının sonunda başlaması planlanırken, oyuncu kadrosunun geri kalanı için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

ŞABAN KARAKTERİNİ ALİ SUNAL CANLANDIRACAK

Yeni yapımın en dikkat çeken ayrıntısı, Şaban karakterinin yıllar sonra yeniden Sunal ailesinden bir isimle beyazperdeye taşınacak olması. Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan karakterinin devam hikayesini oğlu Ali Sunal üstlenecek.

Filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturacak. Yapım, Polat Yağcı ile Arzu Film'in sahibi Ferdi Eğilmez'in ortaklığında hayata geçirilecek. Projenin oyuncu kadrosundaki diğer isimlerin ise önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

İLK FİLM 1977'DE VİZYONA GİRMİŞTİ

Ertem Eğilmez'in yönettiği 1977 yapımı Şabanoğlu Şaban, Yeşilçam'ın en bilinen komedi filmlerinden biri olmuştu. Filmde Kemal Sunal'ın yanı sıra Şener Şen ve Halit Akçatepe gibi Türk sinemasının önemli isimleri rol almıştı.

Aradan geçen yaklaşık 49 yılın ardından aynı hikaye dünyasının yeniden sinemaya taşınması planlanıyor. Yeni yapımın doğrudan eski filmin tekrarı yerine, ikinci kuşak Şaban'ın hikayesine odaklanacağı belirtiliyor. Filmin vizyon tarihi konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.