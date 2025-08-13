İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. (Turkish Technic) uçak bakım atölyesinde sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında bir teknisyen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, uçakların iniş takımlarının onarım ve revizyonunun yapıldığı SAW atölyesinde görevli uçak bakım teknisyeni Yusuf Altun, iniş takımı dikmesinin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Altun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün bir açıklama yaptı. Üstün açıklamasında, "İştirak şirketimiz THY Teknik A.Ş.’nin Sabiha Gökçen yerleşkesi İniş Takımları Atölyesinde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir. Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz. Yaşanan durum üzerine kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.